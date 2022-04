"مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت کیساتھ واپس آئے گا" عمران خان کیخلاف تحریک پر جمائما کے دوسرے بھائی زیک گولڈ سمتھ کا ردعمل بھی آگیا

لندن (ویب ڈیسک) عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما کے بھائی زیک گولڈ سمتھ نے سابق وزیراعظم کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کے دوبارہ بھاری اکثریت سے واپس آنے کی پیشین گوئی کردی۔

انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ ’پاکستان میں گزشتہ رات کے واقعات دیکھ کر دکھ ہوا، عمران خان ایک اچھے اور مہذب آدمی ہیں، وہ عالمی سطح پر سب سے کم کرپٹ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے واپس آئیں گے'۔

Sad to see last night’s events in Pakistan.

Imran Khan is a good and decent man, one of the least corruptible politicians on the world stage.

I have no doubt he will be returned with a big majority in the upcoming elections.