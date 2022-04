تحریک انصاف کے سپورٹر نے پاکستان کا جھنڈا جلا دیا، انتہائی شرمناک خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پارلیمنٹ میں اِن ہائوس تبدیلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر نے پاکستان کا جھنڈا جلا دیا جس کی ساتھ ویڈیو بھی بناتا رہا اور پھر انٹرنیٹ پر شیئرکردی۔

تحریک انصاف کے جھنڈے کے آگے بیٹھے نوجوان کو پشتو میں گفتگو کرتے ہوئے سنا جاسکتا ہے جو ملک کا جھنڈا زیر آتش کرتاہے ۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ " پاکستان کو نہیں مانتا، فوج کو نہیں مانتا" ۔

ویڈیو میں دیکھا جانیوالا نوجوان حساس ادارے کے سربراہ پر بھی برستا رہا اور سعودی عرب کے بارے میں بھی بات کی جبکہ آگ میں جھلستے قومی پرچم کو کیمرے کے آگے کرکے بار بار دکھا تا رہا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کسی مخصوص پارٹی کا نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا ہے، کسی ایک شخص یا پارٹی کے حق میں ہونیوالے احتجاج میں ایسے اقدامات انتہائی شرمناک ہیں۔

PTI supporter burns Pakistan's flag.

Ex PM @ImranKhanPTI says Pakistan's freedom struggle begins again after 1947, effectively challenging Pakistan's current statehood. #ImranKhan #imrankhanPTI #Pakistan #PakistanZindabad #RevolutionBlackedOut #Bajwa #importedgovernment pic.twitter.com/sGGcBZCXvQ