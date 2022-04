عمران خان سے اظہار یکجہتی کیلئے کارکنان سڑکوں پر لیکن اس دوران گلوکارہ عینی خالد نے کیا دیکھا؟ سب کچھ بتا دیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کی پاپ گلوکارہ عینی خالد بھی ان فنکاروں میں سے ہیں جو عمران خان کی کال پر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں، عینی خالد نے اپنی ٹوئٹ کے ذریعے لاہور میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کا احوال بتاتے ہوئے لکھا کہ آج کے جلسے میں، میں نے عام افراد کو لوگوں میں جوس کی بوتلیں اور پانی تقسیم کرتے دیکھا۔

گلوکارہ نے کہا کہ اس جلسے میں اجنبی افراد خواتین کے گرد دائرہ بناکر ان کی حفاظت کررہے تھے جب کہ کچھ مرد حضرات بچوں کے ہمراہ خواتین کے گرد ہاتھوں کی چین بنائے کھڑے تھے۔عینی خالد نے کہا کہ یہ منظر دل موہ لینے والا تھا، یہ ہے عمران خان کا پاکستان۔

Today at the jalsa I saw random ppl distributing water/cold juices to ppl. Women were protected by random strangers who formed circles around them. Men were making chains with their arms to help women with kids. It was heartwarming. This is Imran Khan's Pakistan. #LibertyChowk