نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارک باد

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے نو منتخب ہم منصب شہباز شریف کو مبارک باد دی ہے۔

نریندر مودی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا " میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم کا انتخاب جیتنے کی مبارک ہو۔ بھارت کی خواہش ہے کہ خطہ دہشت گردی سے پاک ہو اور اس میں امن و استحکام ہو، تاکہ ہم ترقی پر فوکس کرسکیں اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہود کیلئے کام کرسکیں۔"

خیال رہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا "وزیر اعظم مودی کو یہ مشورہ دوں گاکہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطرف جو غربت ہے، آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں اور دونوں اطراف غربت کو ختم کریں اور ترقی و خوشحالی لے کر آئیں۔"

Congratulations to H. E. Mian Muhammad Shehbaz Sharif on his election as the Prime Minister of Pakistan. India desires peace and stability in a region free of terror, so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people.