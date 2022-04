"ہمارا مطالبہ فوری الیکشن " عمران خان کا بدھ کو پشاور میں جلسے کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کے روز پشاور میں جلسے کی کال دے دی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ وہ بدھ کے روزعشاء کے بعد پشاور میں جلسہ کریں گے، یہ ان کا رجیم چینج کی بیرونی سازش کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد پہلا جلسہ ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے تمام لوگ اس جلسے میں شرکت کریں کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر وجود میں آیا تھا یہ کسی بیرونی طاقت کی کٹھ پتلی نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نئے انتخابات کرائے جائیں کیونکہ یہ ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے کہ لوگوں کو صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو اپنے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔

We are demanding immediate elections as that is the only way forward -- to let the people decide, through fair & free elections, whom they want as their prime minister.