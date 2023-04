"پٹھان ورسس ٹائیگر "میں ہالی ووڈ اداکار جیسن موموا ولن کا کردار ادا کریں گے "پٹھان ورسس ٹائیگر "میں ہالی ووڈ اداکار جیسن موموا ولن کا کردار ادا کریں گے

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اور سلمان خان کی مشترکہ فلم "پٹھان ورسس ٹائیگر" کی تیاریا شروع ہو گئی، فلم میں ہالی ووڈ کے سپر سٹار "ایکوا مین" جیسن موموا ولن کا کردار ادا کریں گے۔

انڈین ایکسپریس نیو ز کے مطابق ایک ٹویٹ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیسن موموا یش راج فلمز کی اگلی جاسوسی تھرلر میں ولن کا کردار ادا کریں گے۔ اگرچہ اس خبر کی ابھی آفیشل تصدیق نہیں کی گئی ہے لیکن سوشل میڈیا پر اطلاع کے آتے ہی مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔

Yash Raj films is considering a mega star from Hollywood Jason momoa as the Main Villain of Pathaan vs tiger and it is tipped he can be the Thanos of the universe fingers crossed pic.twitter.com/YXSmqCxPH9 — Yash Raj spy universe X Dhoom 4 (@iamabuumani) April 10, 2023

سوشل میڈیا کے ایک صارف نے لکھا کہ "اگر یہ سچ ہے تو پھر غضب ہوجائے گا جبکہ ایک صارف کے مطابق ہمیں شدت سے اس مووی کا انتظار رہے گا"۔

There are certain rumours that Yrf is in talks with Jason Momoa as the final villain for tiger vs pathaan.. if this happens(i know its a long shot but only yrf can do this) but if it happens to aag lg jaegi???????????? — Avyaan Mik (@AvyaanMik) April 9, 2023

دوسری طرف بعض صارفین نے "ایکوا مین" کی شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ" فلم میں ولن کے رول کے کیلئے ہینری کیول بہتر انتخاب ہوسکتے ہیں"۔

کچھ صارفین کے مطابق ولن کے رول کیلئے عامر خان بہترین انتخاب ہیں، ان کا منفرد انداز اور باڈی اس کردار کیلئے شاندار ہے۔

قبل ازیں میڈیا ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی تھیں کہ کترینہ کیف اور دیپیکا پڈوکون کو بھی نئی میگا سٹار فلم میں کاسٹ کیا جاسکتا ہے۔