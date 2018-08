کیریبئن پریمئر لیگ، میچ کے دوران ہی فاسٹ باؤلرسہیل تنویر نے ایسا اشارہ کردیا کہ انٹرنیٹ پر طوفان آگیا، پابندی لگنے کا خدشہ کیونکہ ۔ ۔ ۔

کنگز ٹاؤن (ویب ڈیسک) کیریبئن پریمئر لیگ کے دوران نازیبا اشارے کرنے پر قومی فاسٹ بولرسہیل تنویر کو تنقید کا سامنا ہے۔

یہ واقعہ پہلی اننگ کے 17 ویں اوور میں پیش آیا جب سہیل تنویر آسٹریلوی کھلاڑی کو گیند کرا رہے تھے۔گیانا واریئرز کی نمائندگی کرنے والے سہیل تنویر کو آسٹریلوی کھلاڑی اور سینٹ کٹس کے بلے بازبین کٹنگ نے ایک گیند پر چھکا مارا مگر دوسری ہی گیند پر سہیل نے انہیں آؤٹ کرنے کے بعد نازیبا اشارہ کیا۔ ان کی اس حرکت کو وہاں لگے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔

اس میچ میں سہیل تنویر کی ٹیم 6 وکٹوں سے فاتح رہی تاہم سوشل میڈیا پر ان کی اس حرکت پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ سہیل تنویر کے اس عمل کو ناپسندیدگی اور تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

تنویر پر سب سے پہلے تنقید کرنے والے آسٹریلوی اوپنر کرس لائن تھے جو لیگ میں ٹرینیباگو نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیل رہے ہیں، بعد ازاں مزید کھلاڑیوں نے بھی اس حرکت پر کڑی تنقید کی۔

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آئی سی سی کی جانب سے سہیل تنویر پر جرمانہ اور پابندی عائد کیے جانے کا امکان ہے۔

#CPL2018 Sohail Tanvir bowls Ben Cutting after being hit for a six the previous delivery, then gives him the double finger!! Shocker! Has to be some sanction from that..kids watching. That said appears anything goes these days pic.twitter.com/vMLpUEdVdb