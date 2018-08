پنجاب پولیس کا ڈانس پارٹی پر چھاپہ، پھر وہاں موجود نوجوان لڑکیوں کی ویڈیو جاری کردی، اس ویڈیو میں کیا ہے ؟ دیکھ کر پاکستانی آگ بگولہ ہوگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں پولیس نے ایک ڈانس پارٹی پر چھاپہ مار کر درجنوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گرفتار کرلیا ، گرفتاری کے دوران پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہے ، اس دوران لڑکیوں کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی جو بعد میں سوشل میڈیا پر ریلیز کردی گئی۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانیوں کی جانب سے پنجاب پولیس پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور کے تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں رات گئے پولیس کی بھاری نفری نے ڈانس پارٹی پر چھاپہ مارا اور اس دوران درجنوں لڑکے اور لڑکیوں کو دھر لیاگیا۔ پولیس اہلکاروں کے تشدد سے متعدد نوجوانوں زخمی بھی ہوئے ،لیڈی پولیس اہلکار وں نے لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کرکے تھپڑ رسید کرنے کے ساتھ ساتھ غلیظ زبان بھی استعمال کی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ریکارڈ کی گئی لڑکیوں پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی پاکستانیوں نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے اور سوشل میڈیا پر پولیس اہلکاروں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنارہے ہیں ۔

Police catch gals and guys partying and then release their video without due judicial process in #Pakistan ...... #CaptSafdar pic.twitter.com/hOPnFj0cqi