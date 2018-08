دنیا نیوز کی معروف خوبرو اینکرپرسن عظمیٰ نعمان نے بھی استعفیٰ دیدیا، کس ادارے میں جا رہی ہیں؟ ایسی خبر آ گئی کہ پاکستانیوں کیلئے یقین کرنا مشکل ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک میں سیاسی تبدیلی کے بعد بیورو کریسی اور دیگر سرکاری اداروں کے سربراہان کی جانب سے تو استعفے متوقع کئے جا رہے تھے لیکن اس وقت ملک میں میڈیا پرسنز کے استعفوں کی ایسی فضاءچلی ہے کہ اب تک کئی بڑے نام اپنے اپنے ادارے چھوڑ چکے ہیں۔

سب سے پہلے خبر آئی معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے بارے میں، جنہوں نے جیو نیوز کو خیرآباد کہہ کر نئے ٹی وی چینل ’جی این این‘ کو جوائن کیا اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی منظرعام پر آ گئیں جن میں انکشاف ہوا کہ ان کیساتھ منیب فاروق بھی ”جی این این“ میں آ گئے ہیں۔

حامد میر کے استعفے کے بعد سماءنیوز کے معروف صحافی و اینکرپرسن ندیم ملک نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ادارے میں جا رہے ہیں اور اب دنیا نیوز کی خوبرو اینکرپرسن عظمیٰ نعمان نے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ عظمیٰ نعمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ”آج میں دنیا نیوز پر اپنا آخری پروگرام کرنے جا رہی ہوں۔“

I will be doing last show on Dunya News today. #Headlines

ان کے استعفے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث میں تیزی آ گئی ہے اور صارفین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں مزید صحافیوں کے استعفے بھی متوقع ہیں۔ عظمیٰ نعمان نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ اب کس ادارے میں جائیں گی لیکن معروف صحافی اور اینکرپرسن اجمل جامی، جو دنیا نیوز کیساتھ ہی منسلک ہیں، نے عظمیٰ نعمان کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا ”جی این این میں نئی اسائنمنٹ پر آپ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔“

Good luck and best wishes for your new assignment with GNN ;) https://t.co/keDjcwovku