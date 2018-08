”اتنا گندہ اشارہ؟ اسے یہ سزا دو تاکہ۔۔۔“ آسٹریلوی بلے باز کو آﺅٹ کر کے فحش ترین اشارہ کرنے پر سہیل تنویر کو کیا سزا دی گئی؟ جان کر آپ کیلئے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا

کنگز ٹاو¿ن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کیریبین پریمئر لیگ(سی پی ایل) کے ایک میچ کے دوران پاکستانی فاسٹ باؤلر سہیل تنویر نے آسٹریلوی بلے باز کو آؤٹ کر کے ایسا فحش ترین اشارہ کر دیا جس پر انہیں جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔

یہ واقعہ پہلی اننگز کے 17 ویں اوور میں پیش آیا جب سہیل تنویر آسٹریلوی کھلاڑی کو گیند کرا رہے تھے۔گیانا واریئرز کی نمائندگی کرنے والے سہیل تنویر کو سینٹ کٹس کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی بلے باز کٹنگ نے ایک گیند پر چھکا مارا مگر دوسری ہی گیند پر سہیل نے انہیں بولڈ کر دیا اور نازیبا اشارہ کر کے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا جو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا۔

اس میچ میں سہیل تنویر کی ٹیم 6 وکٹوں سے فاتح رہی تاہم سوشل میڈیا پر ان کی اس حرکت پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا جس کے بعد ان پر میچ فیس کا 15 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ کیریبین پریمیر لیگ (سی پی ایل) انتظامیہ کے مطابق سہیل تنویر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اس لئے مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔

#CPL2018 Sohail Tanvir bowls Ben Cutting after being hit for a six the previous delivery, then gives him the double finger!! Shocker! Has to be some sanction from that..kids watching. That said appears anything goes these days pic.twitter.com/vMLpUEdVdb