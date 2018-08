”میں ابھی اردو سیکھ رہی ہوں لیکن کل خبریں دیکھ کر یہ ایک لفظ سیکھا ہے کہ۔۔۔“ پاکستانی نے ریحام خان سے اردو میں ٹویٹ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے اردو کا ایک ایسا لفظ لکھ دیا کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کتاب لکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر خوب سرگرم ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھارت کے کئی خبر رساں اداروں کو انٹرویوز بھی دے چکی ہیں۔

ریحام خان سوشل میڈیا پر اس قدر سرگرم ہیں کہ ہر طرح کے معاملات پر ٹویٹس کرنے کے علاوہ لوگوں کی ٹویٹس کا جواب بھی دیتی رہتی ہیں تاہم ان کی تمام ٹویٹس ہی انگریزی زبان میں ہوتی ہیں جس پر ایک صارف نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔

سید جواد سبزواری نے ریحام خان سے پوچھا کہ ”محترمہ میں نے ابھی تک آپ کے جتنے بھی ٹویٹ دیکھے ہیں وہ سب انگلش میں ہیں اور مجھے یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کی قومی زبان کی کوئی اہمیت نہیں یا آپ کو انگلش بولتے ہوئے فخر اور قومی زبان بوتے ہوئے شرم آتی ہے اگر ایسا ہے تو آپ کے پاکستانی ہونے پر بھی آپ کو شرم آنی چاہئے۔“

ریحام خان نے جواب دیتے ہوئے لکھا ”میں ابھی بہت اچھی اردو نہیں لکھ سکتی اور سیکھ رہی ہوں۔ جو کچھ پاکستانی ہیڈلائنز پر کل دیکھا تو یہ ایک لفظ سیکھا۔۔۔ بے غیرتی۔۔۔“

