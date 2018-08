”آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے کیونکہ۔۔۔“ فاسٹ باؤلر جنید خان کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی، جان کر پاکستانی بھی خوشی سے نہال ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر جنید خان کو زندگی کا سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہے جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا تو پاکستانی بھی نہال ہو گئے۔

جنید خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی صورت میں اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ انہوں نے لکھا ”آج میری زندگی کا بہت بہترین اور خوشی کا دن ہے کیونکہ میری فیملی میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں، برائے مہربانی ہم سب کو اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں۔۔۔“

Today is a very blessed and happy day of my life as i welcome a new member to my family my son.. plz remmeber us in ur duas #muhammadayaankhan pic.twitter.com/jrQPOBUDDQ