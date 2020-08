پولیس اور لیگی کارکنان کے درمیا ن تصادم ، مریم نواز نے ایسی ویڈیو شیئر کر دی کہ کہانی نیا رخ اختیار کر گئی ، حیران کن خبر آ گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مریم نوازشریف کی نیب آفس میں پیشی کے دوران ن لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا اور حالات کشیدہ ہونے پر مریم نواز کو وہاں سے جانا پڑا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئیں تاہم اب انہوں نے ٹویٹر پر نہایت حیران کن ویڈیو جاری کر دی ہے جس نے پوری کہانی کا رخ ہی پلٹ دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق مریم نوازشریف نے ٹویٹر پر ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتاہے کہ پولیس اہلکار زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر مریم نواز کی گاڑی کی طرف پھینک رہے ہیں جس کے باعث ان کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا جس کے باعث انہیں اپنی گاڑی موڑ کر واپس جانا پڑا ۔ مریم نواز نے اس ویڈیو کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” پولیس میری گاڑی پر پتھرں سے حملہ کر رہی ہے ، اندازہ کریں کہ اگر میری گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا ، نہایت شرمناک۔“

مریم نوازشریف قافلے کے ہمراہ نیب کے دفتر پہنچی تھیں جہاں بڑی تعداد لیگی کارکنان صبح دس بجے سے سے موجود تھے ، مریم نوازکی گاڑی کو جب پولیس نے بیریئر ہٹا کر اندر داخل کرنا چاہا تو ساتھ میں لیگی کارکنان نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی ،جنہیں روکنے کیلئے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی ، صورتحال مزید کشیدہ ہوئی اور پھر پتھراﺅ بھی شروع ہو گیا ۔

پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے ہوائی فائرنگ بھی کی تاہم کچھ دیر کے بعد مریم نواز واپس لوٹ گئیں اور پھر کارکنان بھی پیچھا ہٹنا شرو ع ہو گئے تاہم اس دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ن لیگ کے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیاہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

Police attacking my car. Imagine if it were not a bullet proof vehicle. Shame. pic.twitter.com/VtQLJlXFhr