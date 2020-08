 محرم الحرام کے دوران میں عوام کی سکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں:آرمی چیف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کے دوران جیو سٹریٹجک اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران لائن آف کنٹرول اور پاک افغان بارڈرز اور ملکی داخلی سلامتی صورتحال پر بھی غور کیا گیا جبکہ افغان مفاہمتی عمل کی پیشرفت کو بھی سراہا گیا اور امید ظاہر کی افغان دھڑوں میں بات چیت جلد شروع ہو گی۔انہوں نے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کورونا وائرس اور ٹڈل دل کے خطرات کے دوران سول انتظامیہ سے تعاون کی کوششوں کو بھی سراہا جبکہ آرمی چیف نے کمانڈرز کو ہدایت کی کہ ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔پاک فوج کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران میں عوام کی سکیورٹی اور تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں جبکہ اس دوران کورونا ایس او پیز پر عملدرآمد کیا جائے۔جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب پر فوری رد عمل پر پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔

