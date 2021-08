ویوو کا پاکستان میں پہلا مینوفیکچرنگ پلانٹ فعال ویوو کا پاکستان میں پہلا مینوفیکچرنگ پلانٹ فعال

لاہور (پ ر): عالمی شہرت یافتہ سمارٹ فون برانڈ ویوو کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کمپنی کا پاکستان میں پہلا مینوفیکچرنگ پلانٹ فیصل آباد کے انڈسٹرئیل ایریا میں فعال کردیا گیا ہے اور پاکستان میں ویوو کے سمارٹ فون بنانے کا عمل شروع ہوچکا ہے۔ صف اول کے برانڈ ویوو کی اپنی ''More Local, More Global'' سٹریٹجی پرعمل کرتے ہوئے یہ چھٹی انٹیلی جنٹ مینوفیکچرنگ بیس ہے۔ پاکستان میں صنعت کو فروغ دینے کے لیے ویوو نے ملک میں 10 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ مقامی سطح پر سمارٹ فونز کی تیاری کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد ملک کی معاشی ترقی اور روزگار کے نئے مواقع میسر کرنا ہے۔ فی الحال پاکستان میں ماہانہ 3.3 ملین فونز کی ڈیمانڈ ہے اور ویوو کے چار ایکڑ پر مشتمل اس نئے مینوفیکچرنگ پلانٹ میں ماہانہ پانچ لاکھ سمارٹ فون تیار ہو سکتے ہیں۔2014 سے '' More Local, More Global '' کی سٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے ویووعالمی ریسرچ اینڈ ڈیویلپمینٹ اور مینوفیکچرنگ نیٹ ورک قائم کرتا آرہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ، ویوو کے مزید مینوفیکچرنگ پلانٹس ڈونگ گوان، چونگ، انڈیا (گریٹر نوایڈا)، بنگلہ دیش (ڈھاکہ) اور انڈونیشیا میں موجود ہیں جو اجتماعی طور پر سالانہ سیکڑوں لاکھوں بہترین سمارٹ فونز تیارکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پروڈکشن کی صلاحیت میں مستحکم ترقی ویوو کے پروڈکٹس کی عالمی سطح پر فراہمی اور بین الاقوامی صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے۔