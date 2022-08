لوٹے کوانگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لوٹے کوانگریزی میں کیا کہتے ہیں؟

آج صبح دیر سے اس لئے اٹھا کہ رات کو دیر سے سویا تھا۔ فوج کی 28برس کی زندگی نے بہت کچھ سکھایا۔ ان میں ایک اچھی عادت رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا تھا۔ (اور آج بھی یہی ہے) موسمِ گرما میں فجر بہت جلد ہو جاتی ہے اس لئے صبح کی نماز بالعموم قضا ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ کے حضور معافی مانگتا رہتا ہوں۔ یہ پابندیء صوم و صلوٰۃ بھی فوج کی دین ہے۔ اس سے پہلے ہزار بار والدین نے چاہا بلکہ سرزنش کی کہ فجر کی نماز قضا نہ کیا کرو۔ لیکن جب سکولوں سے نکل کر کالجوں میں گئے تو سکولی عقل بھی کالجی عقل میں تبدیل ہونے لگی۔ گناہ و ثواب، اچھائی برائی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور نیکی بدی کی وہ سادہ تعبیریں جو ہائی سکول کے ایام میں پڑھی اور سیکھی تھیں، تبدیل ہونے لگیں۔ نئے نئے نکتے پڑھنے اور پڑھانے کو ملے…… عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے…… اس کا اندازہ جھوٹی سچی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے دوران ہونے لگا۔ فجر کی نماز کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے عجیب سے مفاہیم بھی دل و دماغ میں اترنے لگے۔ گویا سوچ کے زاویئے تبدیل ہونے لگے۔ ”ویلے دی نماز تے کولیوے دیاں ٹکراں“ کی سمجھ بوجھ بڑھنے لگی۔ موسم کوئی بھی ہو پنج وقتہ نماز کی پابندیاں رفتہ رفتہ بوجھ محسوس ہونے لگیں۔(اللہ مجھے معاف کرے)

پہلے پہل پندو نصائح کے اسباب اور ان کے علاج کے لئے کسی پیر و مرشد اور مردانِ حق پرست کی تلاش رہا کرتی تھی۔ لیکن اب تو ہم خود پارسا بن گئے۔ کوئی سنتا یا نہ سنتا ہم اس کو اپنے علم و فضل کی تاویلیں سمجھانے پر تل گئے۔ مساجد میں مولو یوں کے مواعظ سننے سے پہلے بھی نمازِ جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے گھر کی راہ لیتے اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جو مولوی صاحب نمازِ جمعہ سے پہلے وعظ کی تلقین کیا کرتے اور ہم خشوع و خضوع سے سنا کرتے تھے وہ ایکسرسائز بھی تقریباً 180 درجے معکوس ہو گئی…… ”دینِ ملا فی سبیل اللہ فساد“ والا مصرع اور اقبال کی وہ نظم جس کا مطلع تھا: میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبطِ سخن کر نہ سکا، دلوں میں راسخ ہونے لگا۔ ماہِ رمضان میں 20تراویح کی جگہ 8تراویح کو اپنی تن آسانی کا شعار بنا لیا۔ قرآن حکیم کو اردو زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو دین کی وہ سمجھ جو ”مسجد کا مُلا“ اپنی تقریر کا طرۂ امتیاز سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی۔

راولپنڈی میں GHQ کی 12سالہ مسلسل سروس کے دوران میرا گھر کاب لائن (ڈھوک چوہدریاں) میں ہوتا تھا۔ میں وہاں صرف جمعہ کی نماز جامع مسجد، ڈھوک چوہدریاں میں ادا کرنے جاتا تھا۔ نماز سے پہلے مولانا جلیل کا وعظ درجنوں نمازیوں کے لئے وجہ ثواب ہوا کرتا لیکن میں نے شاید ایک سال کے اندر اندر مولانا جلیل کے مواعظ کو ایک زائد از ضرورت عمل سمجھ لیا۔ چونکہ گھر اور مسجد کا فاصلہ 20گز تھا اس لئے مولانا جونہی وعظ ختم کرتے اور اذان شروع ہوتی تو میں گھر سے نکلتا اور دو منٹ میں مسجد پہنچ جاتا۔ پھر دس پندرہ منٹ میں جمعہ کی دو رکعتیں جونہی تمام ہوتیں، واپس گھر کی راہ لیتا۔…… یہ تفصیل اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ قارئین کو اپنا وہ احوالِ دل سنا سکوں جس میں بچپن اور لڑکپن کے بعد مرورِ ایام سے 180ڈگری تبدیلی آ گئی تھی…… کہاں فجر کی نماز میں صبح سویرے والد مرحوم کا گرجدار حکمِ بیداری سننا اور نمازِ جمعہ کی پہلی اذان سن کر مسجد کی طرف ”بھاگنا“ اور کہاں جامع مسجد ذیشان کالونی (ڈھوک چوہدریاں کے ”پینڈو نام“ کی بجائے اب اسے کاب لائن اور ذیشان کالونی کے ”مہذب شہری“ نام سے یاد کیا جانے لگا تھا)……

قارئین گرامی! یہ تو جملہء معترضہ تھا۔ میں آپ کو آج صبح جس واقعہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند روز سے ایک عزیزعاطف بلوچ میرے ہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہم ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں۔ناشتے کے بعد آج وہ عزیز تو اپنے موبائل کے ساتھ نتھی ہو گئے اور میں چپ چاپ اس خلا میں گھورنے لگا جس کا نام ”چھت“ ہے۔

”چھت“ کے نام سے یادآیا کہ ہمارے زمانے میں ہائی سکول، کلاس پنجم سے شروع ہوتا تھا۔1947ء میں قیامِ پاکستان کے بعد چار پانچ سال تک ہائی سکولوں میں وہی نصاب رائج رہا جو انگریزوں نے ’نافذ‘ کیا ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے ہمیں ”کتاب خواں‘ ہونے کا طعنہ دیا تھا اور ’صاحبِ کتاب‘ نہ ہونے کی پاداش یاد دلائی تھی۔ ہم پاکستانیوں نے صاحبِ کتاب بننے کی دوڑ میں عجلت سے کام لیا لیکن پھر بھی اس تبدیلی میں چار پانچ برس لگ گئے۔ میری کلاس پنجم کی انگریزی ٹیکسٹ بک کا نام ”نیلسن انگلش ریڈر بک وَن“ (Nelson`s English Reader-1) تھا۔ اس میں چار پانچ نظمیں بھی تھیں جو اب تک زبانی یاد ہیں۔ ایک نظم کے پہلے چار مصرعے یہ تھے:

I have two eyes and I can see

The books, the desks, in front of me.

The Boys, the benches and the door

The wall, the ceiling and the floor.

ظاہر ہے ہمارا سکول اردو میڈیم تھا۔ پاک پتن کی کھیتوں میں انگلش میڈیم بیج کی ابھی تخم ریزی نہیں کی گئی تھی۔ سارے اساتذہ مسلمان تھے لیکن انگریزوں اور ہندوؤں کے سکولوں اور کالجوں کے فیض یافتہ تھے۔ وہ سب سے پہلے نظم کی قرات (Reading) کرواتے تھے۔ ہمارے انگلش ٹیچر کا نام ماسٹر مقرب تھا۔ قائدِ ملت کی طرح کی گول ٹوپی زیبِ سر کیا کرتے تھے۔ ملنگ سے تھے۔ کلاس میں جہاں مسکرانے کی ضرورت ہوتی دل کھول کر مسکرایا کرتے اور جہاں کسی مشکل انگریزی لفظ کا اردو ترجمہ بھی مشکل نظر آتا تو وہ اس کو پنجابی میں بتانا معیوب نہیں گردانتے تھے۔ (ہمارے پاک پتن کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ویسے بھی 70فیصد طلباء آس پاس کے دیہاتوں سے آتے تھے اس لئے پنجابی زبان کے الفاظ میں کسی انگریزی لفظ کا ترجمہ ان کو بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کہانی میں Earthen Cupکا ذکر آیا تو فرمایا کہ: ”مٹی سے بنا ہوا کپ یا پیالہ، اس کا ترجمہ ہے“۔ لیکن جب دیکھا کہ تین چوتھائی کلاس کی آنکھیں ہنوز معانی کی پیاسی ہیں تو فرمانے لگے۔ ”مٹی دا ٹُھوٹھا کسی نے دیکھا ہے یا نہیں؟“…… اس پر ساری کلاس ہنس پڑی!…… اور جب اس انگریزی نظم کی تشریح میں Ceilingکا لفظ آیا تو کہنے لگے فی الحال معانی کی طرف توجہ نہ دو۔صرف میری طرح اسے ”گا“ کر سناؤ اور جب یہ نظم گا کر سنائی گئی تو پھر تشریح کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ: ”Ceilingکا مطلب ہے چھت اور فلور کا مطلب ہے فرش“…… ایک ارسطو ٹائپ لڑکے نے پوچھا: ”ایک چھت تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سروں پر ہے لیکن اس چھت کے اوپر جو چھت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟“ ماسٹر مقرب نے فوراً کہا اس کو رُوف (Roof) کہتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھت ہے۔ پھر باقی پیریڈ یہ سمجھانے میں گزارا کہ ہر زبان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ اردو زبان کی خامی یہ ہے کہ اس میں Ceiling اور Roof کا ترجمہ چھت ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیچے کی چھت اور اوپر کی چھت کہہ سکتے ہیں …… فارسی میں نیچے کی چھت کو ستف اور اوپر کی چھت کو بام کہا جاتا ہے۔ لیکن ستف اور بام کے یہ دونوں الفاظ تقریباً ساری کلاس کے سروں کے اوپر سے گزر گئے!…… کیا دور تھا اور کیا اساتذہ تھے!!

تاہم میں نے اپنے عزیز عاطف کو کہا کہ میں پانچ سات منٹ تک ماضی کے اُن لمحات میں کھو گیا تھا جب ہمارے سکولوں اور کالجوں میں طریقہء تدریس انگلش میڈیم نہیں تھا اور اساتذہ بھی اپنے طلباء کی پیاس بجھانے کے لئے نہ صرف اردو بلکہ پنجابی (اور ٹھیٹھ پنجابی) کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ پرانا میڈیم آج ہمارے انگلش میڈیم سکولوں میں نہ صرف یہ کہ پڑھایا نہیں جاتا بلکہ کوشش کی جاتی ہے اس کے جملہ معانی کو انگریزی ہی میں بیان کیا جائے۔

کچھ روز پہلے میرے ایک نواسے نے مجھ سے پوچھا: ”نانا ابو! یہ لوٹا کیا ہوتا ہے؟“ …… میں یہ سوال سن کر سوچنے لگا کہ اس کا کیا جواب دوں۔ میں نے کچھ دیر کے بعد اسے کہا کہ جس زبان میں تم پوچھنا چاہتے ہو، اس میں یہ لفظ (لوٹا) موجود ہی نہیں۔ بلکہ اردو زبان میں بھی اس کا مترادف لفظ ”آفتابہ“ ہے اور پنجابی میں استاوا یا کروا ہے۔…… نواسے نے جواب دیا: ”اگر اس لفظ کا مطلب ہی آپ کو معلوم نہیں تو پھر آپ کئی روز سے ٹی وی پر کیا دیکھ اور سن رہے ہیں؟ لکڑی یا بانس پر جو چیز لٹکائی جاتی ہے وہ ہمارے واش روم میں تو ہے لیکن انگریزوں کے ہاں بھی کیا یہ چیز ہے یا نہیں؟“…… میں نے کہا:”بیٹا فرنچ اور کئی دوسرے یورپین واش روموں میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو کام یہ لوٹا ہمارے واش روموں میں کرتا ہے وہ کام مغربی ممالک میں جس چیز سے لیا جاتا ہے اس کی موجودگی آپ کے اپنے واش روم میں ہے۔ لیکن اس کو ”لوٹا“ نہیں کہا جا سکتا اور اس کے جو معانی ہماری سیاسی زبان میں آج کل لئے جاتے اور جا رہے ہیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔