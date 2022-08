سشمیتا سن کی اپنے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ انٹری نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ معروف اداکارہ سشمیتا سن کی" لال سنگھ چڈھا" کے پریمئر پر اپنے سابق بوائے فرینڈ روھن شول کے ہمراہ انٹری نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔

انڈیا ٹو ڈے کے مطابق بالی ووڈ اداکارہ سشمیتا سن، للت مودی کی حوالے سے خبروں میں رہنے کے بعد ، فلم لال سنگھ چڈھا کے پریمئر میں اداکارہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئیں۔ جب اداکارہ نے اپنی بیٹیوں اور سابق بوائے فرینڈ روھن شول کے ہمراہ انٹری دی ۔سشمیتا سن کی اپنے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ انٹری نے سب کو حیران کر دیا ۔کچھ روز قبل سشمیتا سن کی ایک پارٹی پر بھی انکے سابق بوائے فرینڈ روھن شول موجود تھے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ انڈین پریمئر لیگ کے چیئرمین للت مودی نے اپنے ٹیوٹر اکاونٹ پر اداکارہ سشمیتا کے ساتھ اپنی کچھ تصاویر شیئر کیں تھی۔جن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سشمیتا اور للت کی شادی کا خوب چرچارہا ۔ جس کے بعد للت مودی اور سشمیتا دونوں نے ہی وضاحت دی اور کہاکہ" ان کی شادی نہیں ہوئی"۔

Just for clarity. Not married - just dating each other. That too it will happen one day. ???????????????????????????????? pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE