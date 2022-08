شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی قرار دی گئی وائرل تصویر جعلی نکلی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ سے منسوب کرکے جو تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے وہ جعلی نکلی.

ویب سائٹ نیا دور کے مطابق جو تصویر شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی قرار دی گئی ہے وہ دراصل تین برس پرانی ہے. پاکستان پوائنٹ نامی ویب سائٹ پر یہ تصویر تین برس قبل شیئر کی گئی تھی. یہ تصویر سندھ کی جیلوں میں قتل کے مقدمات میں قید خواتین کے حوالے سے خبر میں استعمال کی گئی تھی.

#FakeNewsAlert: This photo is available on Google search from a 3-year-old article (screenshot attached). She is definitely not the wife of Shehbaz Gill's driver.

Article link: https://t.co/fZNE45zd1x #ShahbazGill pic.twitter.com/CWlKgWIFmp