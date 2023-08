فیروز خان کی نئی محبت کے چرچے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان فلم انڈسٹری و ٹی وی اداکار فیروز خان سے متعلق سوشل میڈیا پر نئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔

تفصیلا ت کے مطابق اداکار فیروز خان اور اداکارہ نجیبہ فیض کی ایک ساتھ گھومتے پھرتے، سیر سپاٹے کرتے تصویریں سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہیں۔اِن تصویروں میں یہ دونوں فنکار ہائیکنگ کرتے اور ایک دوسرے کی موجودگی سے محظوظ ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔سوشل میڈیا پر اِن وائرل تصویروں پر مداح جہاں تشویش میں مبتلا ہوگئے ہیں وہیں کچھ حلقوں میں اِنہیں شوبز انڈسٹری میں نیا جوڑا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔

“Only those who risk going too far can possibly find out how far they can go.“ #hiking #stayblessed???????? #ferozkhan pic.twitter.com/FlqNzmyFgJ