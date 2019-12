وکلا کا پی آئی سی پر حملہ ، ینگ ڈاکٹرز بھی میدان میں آ گئے ، حالات کشیدہ ، 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)جنگ کے دنوں میں بھی ہسپتالوں پر حملے نہیں کئے جاتے لیکن وکلا کی بڑی تعدادنے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ کردیا۔ہم نیوزکے مطابق ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وکلا کی وجہ سے ہونے والی ہنگامہ آرائی میں 6 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں۔

صدر وائی ڈی اے نڈاکٹر عرفان نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وکلا کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے چھ افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا اندر کیا ہورہا ہے کسی کو اصل صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا کیونکہ پی آئی سی کے بیشتر حصے پر وکلا قابض ہیں جب صورتحال واضح ہوگی تو ہی پتہ چل سکے گا کہ دراصل کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔

اس سے قبل ہم نیوز کے مطابق ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا تھا کہ وکلا کے حملے کے بعد تین سے چار افرادجاں بحق ہوئے جبکہ ایک خاتون ڈاکٹر کے سر پر اینٹ ماری گئی۔جاں بحق ہونے والوں میں ایک بزرگ مریضہ بھی شامل ہیں جن کی شناخت ستترسالہ گلشن کے نام سے ہوئی ہے۔وکلا کے حملے سے مریضوں میں خوف و ہراس پھیلا چکا ہے جبکہ ڈاکٹر اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔اور ہسپتال میں طبی امداد کا سلسلہ رک چکا ہے۔

#Breaking: Lawyers have Vandalize Punjab Institute of Cardiology (#PIC), #Lahore

Stormed the emergency of hospital with sticks in hand, break glass,attacked Media,force heart surgery to stop, patients & attendants have run out, holding drips & medicine in hand. CHAOS! #LHEAlerts pic.twitter.com/C3mHzy8fLq