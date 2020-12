برطانوی ایئرلائن ورجن اٹلانٹک نے پاکستان میں فضائی آپریشن شروع کردیا

اسلام آباد(ویب ڈیسک) برطانوی ایئرلائن ورجن اٹلانٹک نے پاکستان میں فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی پہلی پروز پاکستان پہنچ گئی ہے۔

برطانو ی ایئر لا ئن ورجن اٹلانٹک کی پہلی پرواز آج صبح اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے برطانوی ہائی کمشنر کے ہمراہ ورجن ائیر لائن کو خوش آمدید کیا۔ورجن ائیر لائن کی پہلی فلا ئٹ مانچسٹر سے 208 مسافروں کو لے کراسلام آباد پہنچی، بر ٹش ایئرلائن کے بعد ورجن ایئرلائن بر طا نیہ کی دوسری بڑی ائیر لائن ہے۔

Salam Pakistan ????????

We’re thrilled to let you know that our inaugural flight from @manairport to Islamabad took off today with services from @heathrowairport to Islamabad and Lahore also commencing this month. We can't wait to take you there. pic.twitter.com/cnEuCFqIKR