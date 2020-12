حارث رؤف نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز کے بعد بگ بیش لیگ جوائن کریں گے

آکلینڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن)فاسٹ باولر حارث رؤف نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی جانے والی ٹی ٹوینٹی سریز کے بعد بگ بیش لیگ جوائن کریں گے،بگ بیش لیگ میں وہ ملبورن سٹارزکا حصہ ہونگے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق حا رث رؤف نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی جانے والی ٹی ٹوینٹی سریز کے بعد بگ بیش لیگ جوائن کریں گے۔واضح رہے کہ بگ بیش لیگ کے گزشتہ سیزن میں حارث رؤف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10میچوں میں 20کھلاڑیوں کوآوٹ کیا تھا۔

Haris Rauf will join the Melbourne Stars at #BBL10 after Pakistan's T20I series in New Zealand.