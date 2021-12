امریکہ میں مہنگائی کا 39 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ میں میں مہنگائی کا 39 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔مہنگائی کی شرح چھ اعشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی۔

امریکی میڈیا کے مطابق اس سے پہلے 1982 میں مہنگائی کی شرح چھ اعشاریہ آٹھ فیصد کو چھو گئی تھی۔ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی شرح میں چار اعشاریہ نو فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا۔امریکی ماہرین معاشیات پہلے ہی مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی کر چکے تھے اس لیے ڈیٹا ریلیز ہونے کے باوجود امریکی سٹاک مارکیٹ پر کوئی خاطرخواہ فرق نہیں پڑا۔

