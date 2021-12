طالبان حکومت کے قیام کے بعد پہلی بار افغان طیارہ نئی دلی پہنچ گیا

نئی دلی (ویب ڈیسک) افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد افغان نجی ائیر لائن کی پہلی پرواز کابل سے 104 افراد کو لے کر نئی دلی پہنچ گئی ۔

رپورٹس کے مطابق کابل سے نئی دلی پہنچنے والے104 افراد میں 10 بھارتی اور 94 افغان شہری شامل ہیں۔

A special charter flight from #Kabul to New Delhi on Dec 10 evacuated 104 people, most of them Afghan Sikhs and Hindus, and took back #Afghan nationals stranded in India.

