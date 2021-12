جمائمہ خان کی فلم کا پہلا ٹیزر منظر عام پر آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ مصنفہ اور پرڈیوسر جمائمہ خان کی کراس کلچرل رومینٹک وکامیڈی فلم (واٹز لو گوٹو ڈو ود اٹ ) کا نیا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔اس فلم کا اعلان پچھلے سال نومبر ۲۰۲۰ میں کیا گیاتھا جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جمائمہ خان بطور پرڈیوسر اس فلم کو پرڈیوس کر رہی ہیں۔اس فلم سے خالصتا دیسی شادی کودکھایا گیا ہے۔

اس فلم میں سجل علی ،شبانہ اعظمی،ایما تھامسپن ،للی جیمس اور شہزاد لطیف سمیت دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔اس فلم کو ڈائریکٹ بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر اور فلم میکر شیکر کپور کر رہے ہیں۔گزشتہ دنوں سٹوڈیو کینل یو کے نے فلم کی پہلی جھلکی جاری کر دی جس میں لڑکے نے سفید رنگ کا کرتہ زیب تن کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کسی شادی پر ہے۔

How do you find lasting love in today’s world? ????

A first look at What’s Love Got To Do With It - directed by @shekharkapur, written by @Jemima_Khan and starring Lily James, Shazad Latif and Emma Thompson. Coming to cinemas 2022! pic.twitter.com/4ufH90onKc