شہید راشد منہاس کی والدہ وفات پا گئیں

کراچی (ویب ڈیسک) پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشانِ حیدر کی والدہ بیگم رشیدہ منہاس وفات پا گئیں۔

سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر نے راشد منہاس شہید کی والدہ کی وفات پر اظہارِ تعزیت کیا, ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف مارشل نے تعزیتی پیغام میں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لئے دعا کی۔

“May Allah bless the departed soul; and give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen!” CAS