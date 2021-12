سرفراز احمد کی بیٹے کے ساتھ ملی نغمہ گانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ملی نغمہ گانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب پسند کی جا رہی ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سرفراز احمد اپنے بیٹے عبداللہ سرفراز کے ساتھ مشہور ملی نغمہ "دل دل پاکستان" گا رہے ہیں۔ اس دوران وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نغمہ گا رہے ہیں۔

خیال رہے کہ سرفراز احمد کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کیلئے سکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ وہ آج کل ڈرامے دیکھ رہے اور اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں۔

Former captain @SarfarazA_54 singing 'Dil Dil Pakistan' along with his son Abdullah Sarfaraz.#Cricket | #Pakistan | #SarfarazAhmed | #DilDilPakistan | #PakistanZindabad pic.twitter.com/71loiwDLaG