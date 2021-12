سعودی عرب نے پاکستان کی مذہبی جماعت پر پابندی عائد کردی

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب میں پاکستان کی مذہبی جماعت پر پابندی عائد کردی گئی۔

سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ کی جانب سے مملکت میں پاکستانی مذہبی جماعت اور الاحباب نامی جماعت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔ انہوں نے ائمہ سے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے دوران ان گروپوں کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کریں۔

سعودی وزیر نے مساجد کو ہدایت کی ہے کہ یہ گروپس اگرچہ امن کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دہشت گردی کے دروازے ہیں۔ ائمہ ان کی بڑی غلطیوں اور معاشرے کیلئے خطرات کو بیان کریں۔

3- Mention their danger to society.

4- Statement that affiliation with partisan groups, including (the Tablighi and Da’wah Group) is prohibited in the Kingdom of Saudi Arabia.