"اگر ہر بکواس ٹویٹ کا ایک ڈالر ہوتا تو تم ۔۔۔" ایلون مسک کو ایک شخص نے یہ کہا تو انہوں نے آگے سے کیا ردِ عمل دیا؟

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک ٹوئٹر پر کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں اور کسی بھی دوسرے ارب پتی کے برعکس سوشل میڈیا پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اپنے فالورز سے اس بارے میں رائے مانگی تو لوگوں نے انتہائی دلچسپ جواب دیے۔ایلون مسک نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر فل ٹائم انفلوئنسر بننے کا سوچ رہے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt