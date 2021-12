میرا ڈونا کی چوری ہونے والی گھڑی بھارت سے مل گئی

نئی دیلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ارجنٹائن کے عظیم فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کی دبئی سے چوری ہونے والی قیمتی گھڑی بھارت سے برآمد ہوگئی جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔

فرانسیسی خبر رساں ادارے (اے ایف پی) کے مطابق بھارتی پولیس نے 37 سالہ ملزم کو آسام سے گرفتار کیا ہے، ملزم 2016 سے دبئی کی ایک فرم میں کام کررہا تھا، جہاں فٹ بالر میرا ڈونا سے متعلق چیزیں محفوظ تھیں۔ میرا ڈونا کی گھڑی کی قیمت 26 ہزار ڈالر سے زائد بتائی جارہی ہے، گھڑی کی پشت پر فٹ بالر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی گھڑی پر میراڈونا کی جرسی کے نمبر 10 کے علاوہ ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔اس قیمتی گھڑی کو میرا ڈونا کے لیے ان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا تھا۔آسام کے وزیراعلی کے مطابق ملزم کو دبئی اور بھارتی پولیس کی مشترکہ کوششوں سے گرفتار کیا گیا۔

واضح رہے کہ میراڈونا گذشتہ سال نومبر میں 60 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz