پاکستانی ٹیم میں کونسا بلے باز سب سے وزنی بلا استعمال کرتا ہے اور اسکی وجہ کیا ہے؟ آصف علی نے تمام تفصیلات بتادیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر آصف علی نے کہا ہےکہ ان کے بلے کا وزن دو اعشاریہ نو کلو ہوتا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم میں سب سے زیادہ ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کی جانب سے بلے باز کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں انکا کہنا ہے کہ کیونکہ میں اننگز کے آخر میں بلے بازی کے لیے آتا ہوں اور اس وقت میں سلو بالز اور یارکرز بھی باؤنڈری لگانا ہوتی ہے اس وجہ سے میرا بلا سب سے وزنی ہوتا ہے اور اسکا زیادہ بلے کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے۔ آصف علی کا کہنا تھا کہ وہ یہ بیٹ خصوصی طور پر اپنی فرمائش کے مطابق تیار کرواتے ہیں۔

Does @AasifAli2018 carry the heaviest bat in the Pakistan side? Here's the hard-hitter himself telling us about it.