ویسٹ انڈین سکواڈ میں کورونا کا شکار ہونے والے کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دورہ پاکستان پر موجود ویسٹ انڈیز ٹیم کے کورونا کے شکار تینوں کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے ہیں۔

اس سے قبل افواہ تھی کہ تین کھلاڑی کورونا کا شکار ہوئے ہیں جس کے باعث ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جمعے کے روز کا پریکٹس سیشن ملتوی کردیا تھا۔تاہم اب تینوں کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے ہیں جن میں روسٹن چیز، کائل مئیرز اور شیلڈن کورٹل شامل ہیں۔یہ تینوں کھلاڑی اب ٹی 20 اور ون ڈے میچز سے باہر ہوگئے ہیں۔

????️ BREAKING NEWS — Roston Chase, Kyle Mayers and Sheldon Cottrell are tested coronavirus positive in WestIndies squad and will not be available anymore for whiteball tour to Pakistan!#PAKvWI