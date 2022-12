''This time for Africa" مراکش کی جیت پر شکیرا کی ٹوئٹ ''This time for Africa" مراکش کی جیت پر شکیرا کی ٹوئٹ

دوحہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)مراکش کی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے پرکولمبیا سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے فیفا ورلڈکپ 2010 کا آفیشل گانا 'وکا وکا دِس ٹائم فار افریقا' گانے والی نامور گلوکارہ شکیرا نے مراکش کی جیت کے بعد ٹوئٹر پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ آج فیفاورلڈکپ کےکوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔مراکش فیفا ورلڈکپ کی تاریخ میں سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی عرب اور پہلی افریقی ٹیم بن گئی ہے۔ٹوئٹر پر نامور گلوکارہ نے لکھا 'دِس ٹائم فار افریقا(This time for Africa)، ساتھ ہی انہوں نے مراکش کے لیے تالیوں کا ایموجی بھی پوسٹ کیا۔ 'عمران خان کو فوج سے ہمارے اپنےاندر کے لوگوں نے لڑوایا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان This time for Africa!! ???????????? #WorldCup — Shakira (@shakira) December 10, 2022 مزید : تفریح -