100 لڑکوں نے گھر میں گھس کر نوجوان ڈاکٹر اغوا کرلی

تلنگانہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی میں تقریباً 100 لڑکوں نے ایک گھر میں گھس کر وہاں سے 24 سالہ لڑکی اغوا کرلی،گھر کے مکینوں نے پولیس کو بتایا کہ جمعہ کے روز 100 لوگوں نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور ان کی بیٹی 24 سالہ ویشالی کو اغوا کرلیا۔ ان لڑکوں کے دو منزلہ گھر سے نکلتے ہوئے لڑائی اور توڑ پھوڑ کی ویڈیو وائرل ہونے پر بھارتی میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے۔

ہندوستان ٹائمز کے مطابق تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس نے چھ گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو بازیاب کرالیا اور 16 افراد گرفتار کرلیے ہیں تاہم مرکزی ملزم کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔

بھارت کے نجی خبر رساں ادارے اے این آئی نے اغوا کی اس مبینہ واردات کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے ایک دومنزلہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ گھر کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر کھلا ہے۔ یہ لڑکے اس دوران ایک پختہ عمر کے مرد سے لڑ بھی رہے ہیں جو انہیں ایک ڈنڈے سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔اس دوران ایک نوجوان گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے شیشے توڑتا ہے۔

ہندوستان ٹائمز نے ہفتہ کو بتایا کہ پولیس نے چھ گھنٹے میں لڑکی کو بازیاب کرالیا اور حملہ کرنے والوں میں سے 16 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں پر اقدام قتل اور اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج ہوگیا ہے۔یہ واقعہ رنگا ریڈی کے ایک گاو¿ں عادیباتلا میں پیش آیا جو حیدرآباد شہر کے قریب واقع ہے۔ یہاں ٹاٹا ایئروسپس کا ایک مرکز بھی ہے۔

#WATCH | Ranga Reddy, Telangana | A 24-yr-old woman was kidnapped from her house in Adibatla y'day. Her parents alleged that around 100 youths barged into their house, forcibly took their daughter Vaishali away & vandalised the house. Police say, case registered & probe underway. pic.twitter.com/s1lKdJzd2B