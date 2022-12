لیجنڈ بلے باز برائن لارا کے راشد خان کی باؤلنگ پر زبردست سٹروکس، ماضی کی یادیں تازہ کر دیں

لاہور ( ویب ڈیسک ) ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ بلے باز برائن لارا نے افغانستان کے سپنر راشد خان کی گیند بازی پر زبردست سٹروکس کھیل کر ماضی کی یادیں تازہ کر دیں۔

آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے صھافی مارک ہوورڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں راشد خان لیجنڈ برائن لارا کو باولنگ کر رہے ہیں جبکہ لارا دلچسپ سٹروکس کھیل رہے ہیں۔

مارک ہوورڈ نے کیپشن لکھا کہ گزشتہ روز ناقابل یقین مناظر دیکھنے میں آیے جب عوام کی بڑی تعداد راشد خان کی گیند بازی پر برائن لارا کی بلے بازی دیکھنے پہنچی اور بے حد محظوظ ہوئی ۔

Unbelievable scenes yday when people came from everywhere to see @BrianLara take on @rashidkhan_19 on @FoxCricket

A couple of fine gentlemen who gave everyone a huge thrill.

Full piece below https://t.co/EHZEbU8X33 pic.twitter.com/XNg3aaUfVx