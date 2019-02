آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا،عمران خان کے وژن کو ورلڈ سمٹ میں بہت سراہا گیا:شاہ محمود قریشی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہاہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اور جلد تکنیکی تفصیلات طے ہوں گی،وزیر اعظم نے سعد حریری سے کہا پاکستان میں جو 2 این آر او ملے تھے ان کا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا اور اب ملک میں کوئی نیا این آر او نہیں ہوگا۔

دبئی میں سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی مالیاتی ادارے کی ایم ڈی سے ملاقات کے حوالے سے کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اوروفد کی آئی ایم ایف سربراہ سے ملاقات مفید رہی ہے، پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آہنگی ہوگئی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ ہوا ہے، ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اور جلد تکنیکی تفصیلات طے ہوں گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بنیادی اصولوں پر پیش رفت ہوئی ہے اور آگے بڑھنے کے بنیادی اصول پر پہنچ گئے ہیں، ہماری اور آئی ایم ایف کی سوچ میں خاصی مطابقت پائی جاتی ہے اور ہم عنقریب مل کر ایک پروگرام مرتب کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی کا پروگرام لائیں گے اور پروگرام میں کم آمدنی والے طبقات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی لبنانی ہم منصب سعد رفیق الحریری سے بہت اچھی نشست رہی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سعد الحریری کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مسکراتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے سعد حریری سے کہا پاکستان میں جو 2 این آر او ملے تھے ان کا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا اور اب ملک میں کوئی نیا این آر او نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ سمٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کے سامنے اپنا وژن رکھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے سیاست میں آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وزیر اعظم عمران خان کے وژن کو ورلڈ سمٹ میں بہت سراہا گیا۔

Minister of Foreign Affairs Shah Mahmood Qureshi comments on todays meetings and Prime Minister of Pakistan Imran Khan at the World Government Summit 2019 Dubai (10.02.19)@SMQureshiPTI#PrimeMinisterImranKhan #Pakistan ???????? #UAE ???????? #WorldGovSummit pic.twitter.com/4yTIaPjfDx