کورونا ویکسین ’ کویکس ‘پاکستان کیلئے بھی مختص کرنے کا اعلان ، ہائی کشمنر ڈاکٹر جیفری شا نے پیغام جاری کردیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے کورونا ویکسین ’ کویکس ‘ابتدائی دنوں میں ہی پاکستان کیلئے مختص کرنے پر خوش آمدید کہا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ’ ڈاکٹر جیفری شا‘ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں ابتدائی طور پر کورونا ویکسین ’ کویکس ‘کے اعلان کو خوش آمدید کہتاہوں، جن میں پاکستان کیلئے 17.2 ملین خوراکیں شامل ہیں ۔ آسٹریلیا نے کورونا ویکسین ’کویکس ‘ میں 80 ملین ڈالر کا تعاون کیاہے ۔

Welcome #COVAX announcement of initial vaccine allocations, including around 17.2 million doses for ???????? Pakistan. ???????? Australia has

contributed $80 million to COVAX. We will continue to advocate for equitable access to safe and effective COVID-19 vaccineshttps://t.co/J5buyKS89R