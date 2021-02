ایم ایم اے فائٹ میں بھارتی کھلاڑی کو شکست دینے والے قومی ہیرو کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مکسڈ مارشل آرٹس (ایم ایم اے) کے مقابلے میں بھارتی کھلاڑی کو شکست دینے والے قومی ہیرو احمد مجتبیٰ نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی۔

تفصیلات کے مطابق ملاقات کے موقع پر احمد مجتبیٰ کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی حوصلہ افزائی اور حمایت پر شکر گزار ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھیں، محنت اور عزم کے اصول کو اپنائیں۔

Met @OfficialDGISPR today. I am humbled by the encouragement and support. I request our youth to have faith in Allah & follow the principles of hard work and commitment. #ALLAHOAKBAR #Wolverine #mygym @ImranKhanPTI pic.twitter.com/WNiEHfU9k3