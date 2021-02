حسین طلعت کو آؤٹ قرار دینے کے فیصلے پر انگلیاں اٹھنے لگیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے دوران مڈل آرڈر بلے باز حسین طلعت کے سٹمپ آؤٹ کے فیصلے پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوگئیں ہیں۔

حسین طلعت کو آؤٹ قرار دئیے جانے کے فوری بعد جنوبی افریقہ کے کمنٹریٹرکی جانب سے فیصلے کو مشکوک قرار دیا گیا تھا،جبکہ سوشل میڈیا پر بھی صارفین کی جانب سے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا گیا،صارفین کی جانب سے سٹمپ آؤٹ ہونے کی تصاویر لگا کر ٹی وی ایمپائر شوزب رضا کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ حسین طلعت سپن باؤلر تبریز شمسی کی گیند پر سٹمپ آؤٹ ہوئے تھے۔انہوں نے 11 گیندوں پر 15 رنز بنائے تھے۔

Go back, one more, freeze freeze!! And this was given out ???????????????? pic.twitter.com/sMJKMGKxNt