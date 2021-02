محمد رضوان کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ جاری ،کرکٹ کی تاریخ کا ایک بڑا اعزاز اپنے نام کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) محمد رضوان ٹیسٹ،ون ڈے اور ٹی 20 کرکٹ میں سینچری کرنے والے دوسرے وکٹ کیپر بیٹسمین بن گئے،ان کے علاوہ یہ اعزاز صرف کیوی کپتان برینڈن میکولم کے پاس ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق محمد رضوان کرکٹ کی تاریخ میں تینوں فارمیٹس میں سینچری سکورکرنے والے دوسرے وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں۔واضح رہے کہ سابق بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی ٹی 20 کرکٹ میں سینچری سکور نہیں کرسکے تھے۔محمد رضوان نے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی ٹیسٹ سینچری بھی چند روز قبل جنوبی افریقہ کے خلاف ہی سکور کی تھی۔وہ ٹی 20 کرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے دوسرے پاکستانی بلے باز ہیں۔

Just two players have scored a century in all three international formats as wicketkeeper.@Bazmccullum and @iMRizwanPak ???? pic.twitter.com/xrS9uPGgcY