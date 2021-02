پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی زمبابوے کے ساتھ سیریز منسوخ ہوگئی

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ویمن ٹیم اور زمبابوے کے درمیان جاری کرکٹ سیریز کو منسوخ کردیا گیا ہے،دورہ فلائٹ شیڈول میں ردوبدل کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

پاکستانی ویمن ٹیم ان دنوں زمبابوے کے ساتھ ون ڈے سیریز کھیل رہی ہے جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان ٹی 20 سیریز بھی کھیلی جانا تھی۔تاہم ائیر ایمریٹس کے فلائٹ شیڈول میں تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو دورہ منسوخ کرنا پڑا۔کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے متفقہ طور پر سیریز کی منسوخی کا اعلان کردیا گیا ہے۔

ائیر ایمریٹس نے 13 فروری سے زمبابوے کے لیے اپنی فلائٹس بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور پاکستانی ٹیم کو اسی ائیر لائن سے ہی واپس آنا تھا۔دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل(جمعہ کو)کھیلا جانا تھا۔پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم نے زمبابوے کو شکست دیدی تھی۔

JUST IN: Pakistan women's tour of Zimbabwe has been ended due to flights being suspended on their original departure date of February 21.

Pakistan's squad are now scheduled to leave Harare tomorrow. pic.twitter.com/Bg4w93vgiU