سرکاری ملازمین پر زائد المیعاد آنسو گیس کی شیلنگ کی زد میں آکر پولیس اہلکار جاں بحق 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز سرکاری ملازمین اور پولیس کے درمیان صورتحال اس وقت بگڑ گئی تھی جب سرکاری ملازمین کے احتجاج پر پولیس پارٹی کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے تھے جس کی زد میں آکر کئی ملازمین بے ہوش ہو گئے تھے ۔اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آنسو گیس کی زد میں آ کر ایک پولیس اہلکارجاں بحق ہو گیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حامد میر نے بتا یا کہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران سول سیکریٹریٹ کے باہر تعینات سپاہی اشتیاق زہریلی گیس کی زد میں آگیا جس سے وہ بری طرح متاثر ہو کر ہسپتال پہنچا جہاں اس کا انتقال ہو گیا ۔واضح رہے کہ گزشتہ روز حامد میر نے انکشاف کیا تھا کہ سرکاری ملازمین پر زائد المیعاد آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے تھے ۔

Islamabad police sepoy(special branch)Ishtiaq died because he inhaled poisonous tear gas yesterday his fellow colleagues used expired tear gas on protesters he was deployed outside civil secretariat without proper equipment.Who is responsible for his death? pic.twitter.com/gZKHhZIzqa