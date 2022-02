اے سی سی اے اساتذہ کے لیے تربیتی ورک شاپ کا انعقاد اے سی سی اے اساتذہ کے لیے تربیتی ورک شاپ کا انعقاد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ملکی اساتذہ کو وبا کے بعد انتہائی تبدیل شدہ دنیا میں شخصی طور پرتعلیم دینے کے لیے اپنے اداروں میں واپس آنا ہے۔چنانچہ دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس (Association of Chartered Certified Accountants; ACCA) ایسے اساتذہ کے لیے بلا معاوضہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کر رہی ہے تاکہ انہیں ’(New Normal)‘ کے مطابق زیادہ مؤثرانداز میں تعلیم دینے کے قابل بنایا جا سکے۔یہ تربیتی ورکشاپ 29 ستمبر، 2020ء کو سہ پہر 2.00 بجے سے شام 6.30 بجے شام تک منعقد ہو گا۔اس ورکشاپ کا موضوع ”نئے معمول میں تدریس کے لیے تیاری – وبا کے بعد فن تدریس میں مہارت کا حصول (Getting ready to teach in the 'New Normal' - Mastering the post-pandemic pedagogy)“ہے۔ اس ورکشاپ میں اساتذہ کو بتایا جائے گا کہ وہ مستقبل میں تعلیم دینے کے لیے خود کو کس طرح تیار کریں، اسٹوڈنٹس کے تدریسی تجربے میں اضافہ کر نے کی غرض سے نئی مہارتوں اور طریقوں پر عبور حاصل کریں، جانچ کے لیے نئی جامع ٹیکنکس تیار کریں اور ایسی تعلیم اور مشورے فراہم کریں جو اسٹوڈنٹس کو مستقبل میں روزگار کے لیے تیار کر سکیں۔اس بارے میں اے سی سی اے کے مارکیٹنگ منیجر کمیونیکیشنز، راشد خان نے کہا:”یہ وبا، دنیا بھر میں، اساتذہ کے لیے جاگنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے جن کے لیے لازم ہے کہ وہ، ضرورت کے مطابق اور سیکھنے والوں کے ہمیشہ تبدیل ہوتے ہوئے رویوں کے حوالے سیاز سر نو اورانقلابی انداز میں سوچیں اور اس کے لیے ’آئندہ معمول (next normal)‘ کو ذہن میں رکھیں۔“راشد خان نے مزید کہا:”مستقبل کے بارے میں فکر اور تمام لوگوں کے لیے مستحکم اور شمولیتی مستقبل کی تیاری کے لیے اپنے پارٹنرز کی اعانت کو فروغ دینے کے لیے اے سی سی اے کے عزم کے طور پر، ہم صلاحیتوں میں اضافے کے سیشن جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ غیر یقینی مستقبل کے خلاف اداروں کو تیارکر سکیں اور ان میں لچک پیدا کر سکیں۔“