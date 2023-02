رویندراجدیجا پر بال ٹمپرنگ کے الزامات لگنے کے بعد بھارتی ٹیم کی مضحکہ خیز وضاحت بھی آگئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلے جارہے پہلے ٹیسٹ میچ میں عالمی شہرت یافتہ بھارتی آل راؤنڈر رویندرا جدیجا کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کو بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا ہے تاہم بھارتی بورڈ کا کہنا ہے کہ آل راؤنڈر نے اپنی انگلی پر درد دور کرنے کی کریم لگائی تھی۔

ڈان نیوز کے مطابق ناگپور میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلے جارہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن رویندرا جدیجا کی ایک فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انہیں محمد سراج کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر اپنی ہتھیلی پر ملتے دیکھا جاسکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے گیند کرانے سے قبل اس چیز کو اپنی شہادت کی انگلی پر لگایا تاہم ویڈیو میں کہیں بھی ان کو وہ چیز گیند پر ملتے نہیں دیکھا گیا حالانکہ اس وقت گیند ان کے ہاتھ میں ہی تھی۔

Australia accusing Team India of cheating while there has not been any sandpaper visible on the screen. #INDvsAUS #BGT2023 #CricketTwitter pic.twitter.com/xJsGQbN7sS