پاکستانی شہری کا نام ظاہر کئے بغیر ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کیلئے 30 ملین ڈالر کا عطیہ، وزیراعظم کی تعریف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے گمنام پاکستانی کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کیلئے 30 ملین ڈالر کا عطیہ دینے پر بھرپور تعریف کی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک گمنام پاکستانی امریکہ میں ترکیہ کے سفارت خانے میں گیا اور شام و ترکیہ کے زلزلہ زدگان کیلئے 30 ملین ڈالر کا عطیہ دے دیا۔

وزیراعظم نے گمنام پاکستانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شاندار کام انسانیت کو بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات پر فتح حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں, پاکستانی شہری کی یہ مثال دیکھ کردل بہت متاثر ہوا۔

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.