زلزلہ زدگان کا مذاق اڑانے پر اشنا شاہ نے فرانسیسی جریدے کو فاشسٹ قرار دیدیا 

لاہور(آئی این پی )معروف اداکارہ اشنا شاہ نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کا مذاق اڑانے پر چارلی ہیبڈو کو فاشسٹ قراردیدیا ،

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستانی شوبزانڈسٹری کی معروف اداکارہ اشنا شاہ نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کا مذاق اڑانے پر فرانسیسی جدیدے چارلی ہیڈو کو فاشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک چالی ہیبڈو ایک بدنام نسل پرست اور فاشسٹ اشاعت ہے ، ، ایسی تباہی کا مذاق اڑانے کے لیے بیمار ذہنیت کی نچلی ترین سطح کی ضرورت ہوتی ہے۔

#CharlieHebdo is a disgraced, racist and fascist publication. It takes the lowest level of sickness to mock such a disaster. Beyond deplorable; this will surpass “not bathing” as the worst thing France will ever be known for. Disgusting.