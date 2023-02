ترکیہ اورشام میں زلزلہ، لیونل میسی نے اتنی رقم عطیہ کردی کہ یقین کرنا مشکل

بیونس آئرس(مانیٹرنگ ڈیسک) ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر لیونل میسی نے ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے مبینہ طور پر 35لاکھ یورو (تقریباً 1ارب 81لاکھ روپے) عطیہ کر دیئے۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق لیونل میسی نے اپنی فلاحی تنظیم ’لیو میسی فاﺅنڈیشن‘ کے ذریعے یہ رقم عطیہ کی ہے۔ Albiceleste News کے مطابق لیونل میسی کی طرف سے ذاتی حیثیت میں ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے دی جانے والی یہ سب سے بڑی امدادی رقم ہے۔

Lionel Messi donated 3.5 million euros to help earthquake victims in Turkey and Syria through his charity.???????????????????? pic.twitter.com/lZ8gAleOzt