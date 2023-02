آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات

ابو ظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن)متحدہ عرب امارات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زیاد النہیان کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں یو اے ای ایمبیسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر اور شیخ محمد بن زیاد النہیان کے درمیان ملاقات باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات کے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے پر بات چیت کی گئی۔

H.H Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE receives at Qasr Al Shati Palace Abu Dhabi General Asim Munir, Chief of Army Staff of the Islamic Republic of Pakistan, and discusses ways to enhance bilateral cooperation and joint work between the two countries pic.twitter.com/jSlM1pcxUF