وزیر اعظم نے ہمالیائی بھورے ریچھ کی ویڈیو شیئر کر دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اٹھکیلیاں کرتے ہمالیائی بھورے ریچھ کی دل چسپ ویڈیو شیئر کر دی۔

تفصیلات کےمطابق وزیراعظم عمران خان نےمائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پرایک ٹویٹ کےذریعےبتایا کہ ہمالیہ کےبھورے ریچھ کو قراقرم نیشنل پارک میں شامل کر لیاگیا ہے،قراقرم نیشنل پارک میں برفانی چیتے، مارکو پولو بھیڑ بھی ہیں، یہ بھورے ریچھ، برفانی چیتےاو ر مارکو پولو بھیڑ معدومیت سے دوچار انواع ہیں۔اُنھوں نے ٹویٹ میں ایک دل چسپ ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں ہمالیائی بھورا ریچھ اٹھکیلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا حال ہی میں پاکستان کے اعلان کردہ قراقرم نیشنل پارک میں موجود ایک ہمالیائی بھورے ریچھ کی اٹھکیلیاں! اس نیشنل پارک میں نایاب جانوروں کی جن دیگر انواع کا تحفظ کیا جائے گا ،اُن میں برفانی چیتا اور پرشکوہ مارکو پولو بھیڑ شامل ہیں۔

The Himalayan Brown Bear in Pakistan’s just announced Karakoram National Park. Other rare species that will be protected in this National Park will be the Snow Leopard and the magnificent Marco Polo sheep. pic.twitter.com/2jxHaNL6mF