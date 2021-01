نئی پالیسی پر تنقید کے بعد واٹس ایپ کے بانی کی وضاحت بھی آگئی نئی پالیسی پر تنقید کے بعد واٹس ایپ کے بانی کی وضاحت بھی آگئی

نیویارک (ویب ڈیسک) معروف سوشل اینڈ میسجنگ موبائل ایپلی کیشن واٹس ایپ، پرائیویسی پالیسی کی تبدیلی کی وجہ سے ان دنوں تنقید کے نشانے پر ہے۔روزنامہ جنگ کے مطابق صارفین کی شدید تنقید کے بعد اب واٹس ایپ کے سربراہ ول کیتھکارٹ نے نئی پالیسی کے حوالے سے وضاحت پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ نئی پالیسی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو فراہم کیا جائے گا۔

I want to share how committed everyone @WhatsApp is to providing private communication for two billion people around the world. At our core, that's the ability to message or call loved ones freely protected by end-to-end encryption and that's not changing.

— Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

انہوں نے ٹوئٹر پر اپنے تفصیلی بیان میں وضاحت پیش کی جس کو واٹس ایپ کی جانب سے ری ٹوئٹ بھی کیا گیا ہے۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے سلسلہ وار ٹوئٹس میں انہوں نے واضح کیا کہ ’اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے باعث ہم یا فیس بک آپ کے نجی پیغامات یا کالز کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس ٹیکنالوجی کی فراہمی اور عالمی سطح پر اس کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔‘

We’ve updated our policy to be transparent and to better describe optional people-to-business features. We wrote about it in October -- this includes commerce on WhatsApp and the ability for people to message a business. Pls see: https://t.co/wGJkVUhmhE — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پالیسی کو شفافیت کے لیے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں پیپل ٹو بزنس آپشنل فیچرز کی بہتر وضاحت کی گئی ہے، ہم نے اسے اکتوبر میں تحریر کیا تھا، جس میں واٹس ایپ میں موجود کامرس کو بھی شامل کیا تھا۔

Not everyone may realize how common it is to WhatsApp message businesses in many countries. In fact, about 175 million people message a business account each day on WhatsApp and more want to do so.

— Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو شاید علم نہیں کہ متعدد ممالک میں کاروباری اداروں کے واٹس ایپ پیغامات کتنے عام ہیں، درحقیقت روزانہ 17 کروڑ سے زیادہ افراد کسی ایک بزنس اکاؤنٹ کو میسج کرتے ہیں اور متعدد ایسا کرنا چاہتے ہیں۔

We’re in a competition on privacy with others and that’s very good for the world. People should have choices in how they communicate and feel confident that no one else can see their chats. There are people who disagree with this, including some governments. — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دیگر کے ساتھ پرائیویسی میں مقابلہ ہے، جو کہ دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، لوگوں کے پاس انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کی چیٹس کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، کچھ لوگ بشمول کچھ حکومتیں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔

That’s why we are so committed to end-to-end encryption, and why we keep improving the privacy of WhatsApp, such as with our launch of disappearing messages in November. Our innovation on privacy will continue. — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

خیال رہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے نوٹیفکیشن اب لگ بھگ دنیا بھر میں صارفین کو مل چکے ہیں۔

اس نوٹیفکیشن میں اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروسز کو استعمال کرکے واٹس ایپ چیٹس کو سٹور اور منیج کرسکیں گے۔فیس بک کی جانب سے واٹس ایپ کو اپنی دیگر سروسز سے منسلک کیا جاسکے گا۔

خیال رہے کہ واٹس ایپ کی جانب سے گزشتہ دنوں تمام صارفین کو پرائیوسی پالیسی کے حوالے سے ایک پیغام ارسال کیا گیا جس سے صارفین کو اتفاق کرنا تھا۔کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ جو صارف نئی پرائیوسی پالیسی سے اتفاق نہیں کرے گا تو 9 فروری کے بعد اس کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بلاک کردیا جائے گا۔

واٹس ایپ کی نئی پرائیوسی پالیسی پر صارفین نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ اب کمپنی فیس بک اور دیگر تھرڈ پارٹیز کے ساتھ صارف کا تمام اہم ڈیٹا شیئر کرے گی۔واٹس ایپ نے اس پالیسی کے ذریعے صارف سے اجازت مانگی کہ وہ اس کی چیٹ، کالز، وائی فائی اور اس سے جڑنے والے دیگر نمبر، خرید و فروخت سمیت دیگر معلومات فیس بک یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کو فراہم کردے۔یاد رہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے نوٹیفکیشن اب لگ بھگ دنیا بھر میں موجود اربوں صارفین کو مل چکے ہیں۔